CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin hakaret suçlamasıyla yargılandığı davadan 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, konuyu YENİÇAĞ'a değerlendirdi.

Kararı kabul etmediklerini ve siyasi bir karar olduğunu belirten Çelik, "Tam bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. bu karar kabul edilemez. Bu hukuksuz kararı istinafa götüreceğiz ve istinaftan da döneceğine eminiz. Kabul edilebilir bir karar değil." dedi.

NE OLDU?

