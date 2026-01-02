Görünen o ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "kayyum" fırtınalarını atlatıp hedefe doğru emin adımlarla devam ediyor… Peki, Kemal Kılıçdaroğlu, "benden bu kadar" deyip kenara mı çekildi? Pes mi etti?..

O soruların yanıtını vermeden önce, "Arslan sosyal demokratlar"ın CHP’sindeki son duruma şöyle bir bakalım;

Özgür Özel’in CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne neşter attığı haberleri doğru. Ofisteki danışman ordusu parti üst yönetiminde ayrı bir sıkıntı konusu… "Sadece Ekrem İmamoğlu için politika üretiyorlar. Parti politikalarının üzerinde bağımsızca hareket ediyorlar" diye eleştiriler yükseliyordu. O danışmanları ne olacağı belirsiz. Çare aranıyor…

2025’in son anketinde, ASAL Araştırma'nın "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusuna vatandaşlardan aldığı yanıtları bir daha hatırlatalım;

FATİH ERBAKAN: Yüzde 2,0

ÜMİT ÖZDAĞ: Yüzde 2,8

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: Yüzde 3,0

DEVLET BAHÇELİ: Yüzde 4,0

ÖZGÜR ÖZEL: Yüzde 4,6

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: Yüzde 6,2

EKREM İMAMOĞLU: Yüzde 12,0

MANSUR YAVAŞ: Yüzde 14,4

TAYYİP ERDOĞAN: Yüzde 24

*

Bence ankette büyük bir eksiklik var!.. Kemal Kılıçdaroğlu’na vatandaşlar hiç şans tanımamış mı yoksa 2,0’ın bile altında kaldığı için araştırma şirketi yer mi vermedi?..

Neyse…

CHP’de son günlerde MYK ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi arasındaki uyumsuzluk parti içinde huzursuzluk yaratırken Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ekip de harekete geçiyor. Ankara’da çok lüks bir iş merkezinde mekan tuttular, harıl harıl çalışıyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin en önemli hareket notası ise Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy oranı. Yüzde 47,8’lik oyu dikkate alan ekibin hedefi, tarihte CHP’nin aldığı en yüksek oy oranı söyleminden hareket edip, "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu" algısını oturtmak.

Özgür Özel ekibi ise "İki kişinin girdiği seçimde esas olan başarı kazanmaktır. Bu oyu almak değil" tezi ile Kılıçdaroğlu’nun parti üzerindeki çalışmalarını engellemek istiyor. Tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini yüksek sesle (şimdilik) dillendirmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanının nabzını tutuyor ve olası erken seçim ya da olağanüstü kurultay senaryolarının tamamını değerlendiriyor. Kılıçdaroğlu’nun çekirdek ekibi hem parti politikaları, hem de ülke politikaları konusunda kapsamlı bir çalışma yaparak yeni söylemleriyle ortaya çıkmak için gün sayıyor.

Son bir not;

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı için hayal kuran ekibi YouTube kanallarından seslerini duyurmak için bazı ünlü gazetecilerle de görüşmeler yapıyorlarmış…