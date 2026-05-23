Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs tarihli kararında, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi 38’inci Olağan Kurultayı ile sonrasındaki kurultayların iptal edildiği, Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi devraldığı belirtildi.

Kararın ardından CHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yazı gönderilerek Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu bildirildi.

Bunun üzerine TBMM’nin internet sitesinde güncelleme yapılarak Özgür Özel’in bilgileri revize edildi ve ünvanının “CHP Grup Başkanı” olarak değiştirildi.