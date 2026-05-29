CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, gazeteci Barış Yarkadaş aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirilecek halk buluşması ve bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya gelecek.

“YALNIZ DEĞİLSİN, SENİNLEYİZ KAHRAMAN KEMAL”

Etkinlik öncesinde İstanbul ve Ankara’da hazırlıkların yoğunlaştığı, “Yalnız değilsin, Seninleyiz Kahraman Kemal” yazılı afişlerin hazırlandığı görüldü.

“Mutlak butlan” kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumartesi günü parti genel merkezi önünde düzenlenecek halk buluşması ve bayramlaşma etkinliğinde vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun programda dikkat çeken siyasi mesajlar vereceği ifade ediliyor.

Etkinlik öncesinde organizasyon çalışmalarının hız kazandığı, İstanbul ve Ankara’da afiş hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğü belirtiliyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın tv100 ekranlarında paylaştığı bilgilere göre, program için sahada kapsamlı bir çalışma yürütülürken, afişlerin basım sürecine ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Hazırlanan afişlerden birinde “Yalnız değilsin, Seninleyiz Kahraman Kemal ve Temiz siyaset güçlü cumhuriyet” ifadeleri yer aldı.

“CHP KASASINDA 1 TL BİLE HARCANMIYOR”

Gazeteci Barış Yarkadaş, afişlerin finansmanına ilişkin ise şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet Halk Partisi kasasından, Kemal Kılıçdaroğlu görevi devraldığından bu yana 1 TL bile harcanmıyor. Çünkü sayman atanmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü katılacağı halk buluşması ve bayramlaşma programı için İstanbul ve Ankara’da çok sayıda afiş basılıyor. Bu afişlerin tamamı, o afişleri yaptıran kişilerin kendi ceplerinden ödedikleri paralarla yapılıyor. Üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu otobüslerin giydirmeleri de vatandaşların kendi imkanlarıyla yapılıyor.