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Kaynak: Haber Merkezi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin hayatını kaybeden babası, emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli için Ankara’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine Muharrem İnce, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

KILIÇDAROĞLU VE İNCE YILLAR SONRA AYNI KAREDE

CHP’den ayrılık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen Muharrem İnce’nin, yıllar sonra Kılıçdaroğlu ile aynı törende yer alması dikkat çekti.

Cenaze namazının ardından Fevzi Tunç Türeli için askeri tören düzenlenirken, Türeli’nin naaşı Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ÇELENGİNDEKİ İSİMLİK DİKKAT ÇEKTİ

Tören sırasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in gönderdiği çelenkle ilgili oldu. Cenaze alanında bulunan çelenkten, üzerinde "Özgür Özel CHP Genel Başkanı" yazan isimliğin söküldüğü görüldü. Söz konusu müdahale törene katılanların da dikkatinden kaçmadı.