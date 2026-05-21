CHP’de 'Mutlak butlan' kararının ardından tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, eski CHP Genel Başkanı’nın kısa süre içinde Özgür Özel ile telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

'BİRLİKTE ÇÖZÜM İÇİN ADIM ATILACAK'

Celal Çelik yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partide yaşanan sürecin müzakere yoluyla çözülmesini istediğini söyledi.

Çelik, "Genel başkanımız bu partinin 13 yıl genelbaşkanlığını yaptı. Partiyi toparladı hem partimizi hem Türkiye’de toplumsal barışa katkı vermişti. Aynı kapsamda genel başkanımız CHP’de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu tweet’teki değerlendirmeler özelinde birazdan Özgür Özel’i arayacak ve CHP’nin bu sorundan birlikte el ele, müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir."