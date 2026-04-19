Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü.

Odatv'nin aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yemekte bir araya geldi.

"MERAK EDECEĞİNİZ BİR ŞEY KONUŞMADIK"

Doğu Perinçek, görüşmeye ilişkin "entelektüel bir sohbet yaptıklarını" ifade ederek, "Tarihten konuştuk. Türkiye ve dünyanın gidişatını değerlendirdik" dedi.

Doğu Perinçek, "Mutlak butlan konuşuldu mu?" sorusuna "Başka bir partinin iç konularına dahil olmam. Sizlerin merak edeceğiniz bir şey konuşmadık" yanıtı verdi.

Kemal Kılıçldaroğlu'ndan ise Perinçek ile yaptığı görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.