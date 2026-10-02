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Kaynak: ANKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından Mersin'e gitti.

Mersin programı kapsamında ilk olarak CHP Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, il başkanlığında il yöneticileri ve milletvekilleriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

GÖZALTINDAKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ AİLELERİNİ ZİYARET EDECEK

Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki programı bununla sınırlı kalmayacak. CHP Genel Başkanı'nın, gözaltında bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in evlerini ziyaret edeceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun programının son bölümünde ise Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapması bekleniyor.

PROGRAMIN SON DURAĞI BELEDİYE ÖNÜ OLACAK

Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyareti, Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından CHP'nin kentteki temasları açısından dikkat çekiyor.

CHP Genel Başkanı'nın belediye binası önünde yapacağı açıklamada, Mersin'deki operasyon ve gözaltı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.