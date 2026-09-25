Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi örgütlerinin genel başkanları ve yöneticilerinden oluşan heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmede Alevilerin temel taleplerinin yanı sıra demokratikleşme, eğitim alanında yaşanan sorunlar ve inanç özgürlüğü konuları ele alındı.

ALEVİ ÖRGÜTLERİNİN TEMSİLCİLERİ KATILDI

Görüşmeye Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe ve Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz katıldı.

Toplantıda ayrıca AKD Genel Saymanı Sadık İlhan, PSAKD Genel Başkan Yardımcısı Önder Günaltay ve ABF Örgütlenme Sekreteri Zeynel Odabaş yer aldı.

ALEVİLERİN TALEPLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Alevi kurumlarının temsilcileri, görüşmede demokratikleşme ihtiyacı, eğitim alanında yaşanan sorunlar ve inanç özgürlüğü başta olmak üzere çeşitli konulardaki beklentilerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ise Alevi kurumlarının ilettiği sorun ve taleplerin takipçisi olacaklarını belirterek, söz konusu talepleri yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyacaklarını ifade etti.