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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medya platformu X'te çok sayıda hesaba "milli güvenliğin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

X'in Türkiye'deki avukatlarından Gönenç Gürkaynak, gelen sorular üzerine yaptığı açıklamada, platformun serbest avukatlarından biri olduğunu ancak hesap kaldırma politikaları ve işlemlerinde rol almadığını söyledi.

Gürkaynak, "X'in günün birinde benim hesabımı engellemesi bile büyük bir sürpriz olmaz" diyerek, "Serbest avukatı olduğum müvekkillerden birinin X olduğu doğrudur. Çeşitli Türk hukuku meselelerinde savunma haklarını kullanmalarını sağlıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞ'TAN GÜRKAYNAK'A TEPKİ

X hesabına erişim engeli getirilen Kısa Dalga'nın Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş ise Gürkaynak'ın açıklamasına yanıt verdi.

Göktaş, X'in tutumunun hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Peki müvekkilinizin açıkça hukuka aykırı tutumu nedeniyle bir rahatsızlık duymuyor musunuz?" diye sordu.

İfade özgürlüğüne de dikkat çeken Göktaş, Gürkaynak'a "Kullanıcıların ifade özgürlüğünü hiçe sayan bir kurumun avukatı olduğunuz, örneğin bir üniversitede ders verirken aklınıza gelmiyor mu?" ifadeleriyle seslendi.