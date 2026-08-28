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FETÖ hükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın, gözaltına alındığı öğrenildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin "deşifre edilmesi" için yapılan operasyonlar kapsamında Batmaz'ın gözaltına alındığı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

T24'ün haberine göre, KHK ile ihraç edilen tutuklu Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu'nun da gözaltına alındığı duyuruldu. İki kişinin de yurt dışında olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

2 KİŞİ ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda;

28/08/2026 günü saat: 05.45’te Muğla (1 adreste), İstanbul (3 adreste) arama el koyma işlemleri icra edilmiş olmakla;

Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal BATMAZ’ın kızı Esma BATMAZ İstanbul’da yapılan aramalarda,

Ankara Adliyesi'nde Hakim/Savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve halihazırda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal KÖSEOĞLU’nun kızı Hilal KÖSEOĞLU Muğla’da yapılan aramalarda yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş olup, tasnif ve inceleme işlemleri sürmektedir.

2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup AYKIN ve 2026 yılı Temmuz ayında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami YILMAZ hakkında yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir."