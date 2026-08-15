Kaynak: İHA

14-16 Ağustos tarihlerinde yaklaşık 1500 metre rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen festival, astronomi, gökyüzü gözlemleri, astrofotoğrafçılık ve uzay girişimciliğini aynı çatı altında buluşturuyor.

Astronomlar tarafından oluşturulan bağımsız topluluk Astronomy Network çatısı altında, Karabük Belediyesi ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Garaj X TEKMER ile TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlenen festivalin ilk gününde katılımcılar, gökyüzü gözlemleri ve çeşitli etkinliklerle buluştu.

Şehir ışıklarından uzak konumu ve 4.4 Bortle karanlık gökyüzü değeriyle elverişli gözlem imkanına sahip Keltepe’de, festival boyunca katılımcılar çıplak gözle Perseid meteor yağmurunu izleme, teleskoplarla gezegenleri, yıldız kümelerini ve derin gökyüzü cisimlerini gözlemleme fırsatı bulacak.

Programın açılışında konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, festivalde ortaya çıkacak olan manzarayı merak içerisinde beklediklerimi belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Keltepe’nin bu festivalle uzay fotoğrafçılığı açısından dünyanın ilgisini çeken bir yer olacağını söyledi.

Bölgede 2 bin 500 kişiyi ağırladıklarını ifade eden Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise "Tabiatın insanlar tarafından keşfedilmesi, Karabük’ün kıymetli alanlarının ulusal ve uluslararası topluluklar tarafından değerlendirilmesi bizi memnun ediyor. Bu festivalin ilkini yapıyoruz ve geleneksel hale getireceğiz" dedi.