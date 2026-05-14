Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, Kelkit Belediyesi Konferans Salonu’nda stratejik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, KTSO Başkanı Mustafa Servet Daltaban, belediye başkanları, akademisyenler ve üreticilerin katıldığı toplantıda, rekor denemesinin yol haritası belirlendi.

Toplantıda, Guinness başvuru sürecinin teknik detayları, organizasyonun planlanması ve rekor kriterleri masaya yatırıldı. Projenin temel amaçları arasında şunlar yer alıyor:

Markalaşma: Kelkit şeker fasulyesinin uluslararası bilinirliğini artırmak.

Tanıtım: Gümüşhane’nin kültürel ve tarımsal değerlerini dünya vitrinine taşımak.

Ekonomi: Bölgedeki gastronomi turizmini canlandırarak yerel üreticiye destek olmak.



KTSO Başkanı Mustafa Servet Daltaban, şeker fasulyesinin bölge ekonomisi için kritik bir değer olduğunu vurgulayarak, "Guinness hedefiyle ürünümüzün marka değerini uluslararası alanda güçlendireceğiz," ifadelerini kullandı. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ise projenin şehrin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek çalışmalara tam destek verdiklerini ifade etti.