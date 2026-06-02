Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı’na düşerek kaybolan iki genç kardeşimiz İlker P. (22) ve Oğuz K.’den (26) acı haber bekleniyor. 28 Mayıs tarihinde meydana gelen ve tüm şehri derin bir üzüntüye boğan olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, maalesef 5. gününde de henüz bir sonuç vermedi.

Gençlerin sağ salim bulunabilmesi için devletin tüm imkanları ilk andan itibaren seferber edilmiş durumda. Erbaa Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, arama çalışmalarının daha etkin yapılabilmesi amacıyla radikal adımlar atıldı. Kelkit Çayı’ndaki su seviyesini düşürmek için Sanko Barajı’ndan su akışı tamamen kesilirken, çay yatağı adeta adım adım, karış karış taranıyor.

8 BÖLGEDE ADIM ADIM ARAMA: DEV KADRO SAHADA

AFAD koordinasyonunda yürütülen hummalı ve titiz çalışmalarda adeta zamanla yarışılıyor. Bölgedeki operasyonun büyüklüğü ve bilançosu ise şu şekilde:

Personel Gücü: 216 uzman arama-kurtarma ve destek personeli canla başla görev yapıyor.

Teknolojik ve Lojistik Destek: 41 araç, 8 bot ve havadan kesintisiz tarama yapan 6 dron ile bölge abluka altına alınmış durumda.

Bölge Planlaması: Kelkit Çayı ve çevresi, hiçbir noktanın gözden kaçmaması için 8 ayrı arama bölgesine ayrıldı.

En acı bekleyişin sürdüğü bölgede; Jandarma Arama Kurtarma (JAK), emniyet, sağlık ekipleri, Erbaa Belediyesi, Kızılay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli de aralıksız olarak sahada destek veriyor.

Tüm Tokat’ın ve Türkiye’nin kalbi, Kelkit Çayı’ndan gelecek umutlu bir haber için atıyor. Genç kardeşlerimizin kederli ailelerine sabır diliyor; zorlu şartlarda, sahada canla başla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz.

Yeniçağ Gazetesi olarak bölgedeki sıcak gelişmeleri yakından takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz.