Edinilen bilgiye göre, Keles ilçesi Gelemiç Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Nejdet Özkaya, sabah saatlerinde hayvanları için çam burçağı toplamak üzere evinden ayrıldı. Köylüler saat 12.30 sıralarında silah sesi duyduklarında avcıların olduğunu düşünüp herhangi bir ihbarda bulunmadı. Saat 15.35 sıralarında Küçükovacık Mahallesi Çamlık alanında bir çoban ağaçların altında yatan birini fark etti. İlk etapta ağaçtan düştüğü tahmin ettiği Özkaya'nın yerde kanlar içinde olduğunu gören çoban jandarmaya ve ailesine haber verdi. Yapılan incelemede Özkaya'nın omzundan 1 adet domuz kurşunuyla vurulduğunu tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.