Bahçelievler Mahallesi Bahar 6'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamete operasyon düzenledi. Adrese yönelik operasyonda M.D. ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltına alınması sırasında yaşanan arbedede M.D., kelepçeli halde polis ekiplerinden kaçıp ara sokaklara yöneldi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Yağmurlu havada mahallede geniş çaplı çalışma yapan polis ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede Maden İş 4'üncü Sokak'ta yakalayıp yeniden gözaltına aldı.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve 4 bin 158 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

