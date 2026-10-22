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Kaynak: AA

Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş yerinde çalışan Şahin Tezcan, bina dışındaki iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan bir kediyi fark etti. Sevimli hayvanı kurtarmak için pencereye çıkan Tezcan, aşağı doğru sarkarak kediye ulaşmaya çalıştı.

ZEMİNE DÜŞEN ÇALIŞANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kurtarma çabası sırasında dengesini yitiren Tezcan, önce zemin katta bulunan bir iş yerine ait plastik tenteye çarptı, ardından sert şekilde beton zemine düştü.

Olayı gören çevredekilerin durumu hemen bildirmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Şahin Tezcan, ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tezcan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.