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Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Niksar’da dün gece meydana gelen acı kazadan kahreden haber geldi. Yola çıkan bir kediye çarpmamak için hamle yapan motosiklet sürücüsü Ergin Ersin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NİKSAR’DA KAHREDEN KAZA: BİR MOTORCU DEHASI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Tokat’ın Niksar ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, tüm bölgeyi ve motosiklet camiasını yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken önüne aniden çıkan kediye çarpmamak için ani bir manevra yapan motosiklet sürücüsü Ergin Ersin, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve acil serviste yoğun bakıma alınan Ersin, doktorların tüm çabalarına ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti.

Genç yaşta hayata veda eden Ergin Ersin’in vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerinde derin bir üzüntü yarattı. Güvenlik güçlerinin kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.