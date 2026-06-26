Kediniz gece sizi "yaramazlıktan" uyandırmıyor: Meğer gerçek sebep bambaşkaymış

Kediler zaman içinde "miyavladığımda istediğimi elde ediyorum" mantığını kavrar ve bu durumu bir tür diyalog kurma aracına dönüştürür.

Bu sebepten ötürü, gece uykusunun bölünmesini engellemek adına sergilenen bu istenmeyen harekete karşı verilen tepkilerin acilen değiştirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra, gün boyunca yeterince oyun oynamayan ve enerjisini atamayan kedilerin geceleri çok daha hareketli olabileceği, bu durumun da sahiplerini uyandırma eğilimini tırmandırdığı belirtiliyor.