Kedinizin gece sizi uykunuzdan etmesi ya da raflardaki objeleri devirmesi aslında sandığınız gibi bir "yaramazlık" peşinde olduğu anlamına gelmeyebilir. Uzmanlar, bu tip hareketlerin arkasında genellikle pekiştirilmiş alışkanlıkların yattığına dikkat çekiyor.
Kediniz gece sizi "yaramazlıktan" uyandırmıyor: Meğer gerçek sebep bambaşkaymış
Kedinizle aranızdaki görünmez iletişim bağını çözmeye hazır mısınız? İşte evcil hayvan davranış uzmanlarına göre kedilerin gece uykunuzu bölmesinin ve eşyaları hedef almasının gerçek nedeni...Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, evcil hayvanlarımızın gece vakti miyavlaması, bizi uyandırmaya çalışması veya evdeki eşyalarla oynayıp onları yere fırlatması ilk bakışta yaramazlık gibi algılansa da uzman isimler, bu durumun kökeninde giderilmemiş gereksinimlerin ve öğrenilmiş eylemlerin bulunduğunu ifade ediyor.
Bored Panda'da yer alan bilgilere göre; Purina bünyesinde görev yapan evcil hayvan davranış uzmanı ve sertifikalı uygulamalı hayvan davranış bilimcisi Annie Waluska, bu davranış kalıplarının önemli bir kısmının kedilerin doğal dürtülerinden ve çevrelerindeki unsurlarla etkileşime girme biçimlerinden beslendiğini dile getiriyor.
Uzman görüşlerine göre, kedilerin gece saatlerinde sahiplerini rahatsız etmesi bir şımarıklık göstergesi değil, zamanla oturtulmuş bir alışkanlık döngüsüdür. Hayvan gece miyavladığında karşılık olarak mama alıyor, oyun oynayabiliyor ya da sadece ilgi görüyorsa, bu eylem pekişerek süreklilik kazanır.
Kediler zaman içinde "miyavladığımda istediğimi elde ediyorum" mantığını kavrar ve bu durumu bir tür diyalog kurma aracına dönüştürür.
Bu sebepten ötürü, gece uykusunun bölünmesini engellemek adına sergilenen bu istenmeyen harekete karşı verilen tepkilerin acilen değiştirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra, gün boyunca yeterince oyun oynamayan ve enerjisini atamayan kedilerin geceleri çok daha hareketli olabileceği, bu durumun da sahiplerini uyandırma eğilimini tırmandırdığı belirtiliyor.
NEDEN EŞYALARI YERE DÜŞÜRÜYORLAR?
Uzmanlar, kedilerin yüksek yerlerdeki nesneleri aşağı atmasının kasıtlı bir haylazlık olmadığını savunuyor. Bu hareketin altında yatan asıl neden, hayvanın içindeki merak ve dünyayı tanıma arzusudur. Devrilen bir objenin salınımı ve çıkardığı gürültü direkt olarak kedinin odağını oraya çeker.
Zamanla bu durumun da kalıcı bir alışkanlığa evrilebileceğini aktaran uzmanlar, kedi bir şeyi yere fırlattığında sahibinden (ister iyi ister kötü yönde olsun) bir reaksiyon alırsa, bu geri dönüşün kedideki "dikkat çekme" arzusunu daha da besleyeceğini ifade ediyor.