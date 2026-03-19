İştahsızlık belirtisi büyük bir Dramı ortaya çıkardı. Olay, kedinin sahibinin alışılmışın dışındaki bir halsizliği fark etmesiyle başladı. Normalde oldukça hareketli ve iştahlı olan talihsiz kedi, mamasını reddetmeye ve sürekli uyumaya başlayınca soluğu veteriner kliniğinde aldılar. Başta basit bir mide üşütmesi veya enfeksiyon olduğu düşünülse de, yapılan fiziki muayene ve ardından çekilen röntgen sonuçları acı gerçeği ortaya çıkardı.

Kedinin midesinde, doğal olmayan, yoğun ve birbirine dolanmış devasa bir kütle tespit edildi. Görüntüler o kadar karmaşıktı ki, doktorlar ilk etapta bu kütlenin ne olduğunu tanımlamakta zorlandılar.

AMELİYAT MASASINDA ŞAŞKINLIK: TAM 26 ADET!

Durumun hayati risk taşıdığı anlaşılınca kedi hemen acil operasyona alındı. Saatler süren hassas bir ameliyatın ardından veteriner hekimleri bile hayrete düşüren o sonuçla karşılaşıldı: Kedinin küçücük midesinden, çoğu birbirine düğümlenmiş tam 26 adet lastik saç tokası çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren ekip, tokaların midede birikerek sindirim sistemini tamamen tıkadığını ve organlara ciddi baskı yaptığını belirtti. Eğer müdahalede birkaç gün daha geç kalınsaydı, bu "tokadan oluşan yumak" mide delinmesine veya geri dönülemez bir bağırsak tıkanıklığına yol açarak ölüme neden olabilirdi.