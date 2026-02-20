Wellcome Sanger Enstitüsü’nün açıklamasına göre Ontario, Bern ve Cornell üniversitelerinden uzmanlar ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Beş farklı ülkeden toplanan yaklaşık 500 evcil kediye ait 13 ayrı kanser türünü inceleyen ekip, kedilerin sahipleriyle benzer çevresel kanserojenlere maruz kaldığını ve bu durumun hastalığın bazı nedenlerinin kısmen paylaşıldığını gösterdi.

Çalışmada kedilerde kansere yol açan genetik değişiklikler tespit edilirken, bu değişikliklerin insanlardakilere belirgin benzerlikler taşıdığı vurgulandı.

Özellikle kediler ile insanlardaki meme kanserleri arasında paralellikler bulunduğu belirtildi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Bailey Francis, farklı türlerdeki kanser genomlarının karşılaştırılması sayesinde hastalığın nedenlerinin daha iyi kavrandığını ifade etti.

Francis, “En çarpıcı bulgularımızdan biri, kedi kanserlerindeki genetik değişikliklerin insan ve köpeklerde gözlenen bazı mutasyonlarla örtüşmesiydi” dedi.

Ayrıca Francis, elde edilen bulguların hem veteriner hekimlere hem de insan onkolojisi alanında çalışan bilim insanlarına fayda sağlayabileceğini dile getirdi.

Araştırmanın bulguları Science dergisinde yayımlandı.