Evcil dostlarımız kediler hakkında bilinen en büyük yanlışlardan biri, köpekler kadar zeki olmadıkları algısıdır. Oysa modern bilim, kedilerin zeka ve iletişim becerilerinin sıradışı boyutlarını her geçen gün ortaya koyuyor. Onların sessiz ve gizemli dünyasının ardında, oldukça gelişmiş bir zihin yapısı yatıyor.

KEDİLER NE KADAR ZEKİ?

Araştırmalar, kedilerin nesne sürekliliğini anladığını gösteriyor; yani gözden kaybolan bir nesnenin yok olmadığını, başka bir yerde var olmaya devam ettiğini biliyorlar. Kısa ve uzun süreli hafızaları oldukça güçlüdür. Özellikle avlanma, yön bulma ve sorun çözme becerilerinde doğuştan gelen bir uzmanlığa sahipler. Komutları anlama konusunda köpekler kadar istekli görünmeseler de, birçoğu ismiyle çağrıldığını bilir ve hatta insan seslerinin tonundaki duygusal değişimleri kolaylıkla ayırt edebilir.

İLETİŞİMLERİ ZENGİN

Kediler birbirleriyle iletişim kurarken daha çok koku, vücut dili ve dokunmayı tercih ederken; konu insanlar olduğunda vokalleşmeyi ustaca öğrenmişlerdir. Bilim insanları, evcil kedilerin insanları manipüle etmek veya isteklerini kabul ettirmek için özel bir "miyavlama" frekansı geliştirdiğini keşfetmiştir. Bu ses, genellikle insan bebeklerinin ağlama tonuna benzer ve göz ardı edilmesi son derece güçtür.

Bunun yanı sıra uzmanlara göre kedilerin iletişim paleti oldukça zengindir:

Kuyruk Hareketleri: Dik ve ucu kıvrık bir kuyruk mutluluk belirtisiyken, hızla sallanan veya yere çarpan kuyruk sinir veya sabırsızlık göstergesidir.

Göz Teması: Yavaşça göz kırpma, kedinin size duyduğu güvenin ve sevginin en net ifadesidir; adeta "kedi öpücüğü" olarak kabul edilir.

Murıldanma (Purring): Çoğu zaman mutluluk işareti olsaament de, kedilerin stresli veya yaralı olduklarında da kendilerini sakinleştirmek için mırıldandığı bilinmektedir.