Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da bir diş polikliniğinde çalıştığı öğrenilen Gamze Tüzin (40), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak rahatsızlandığını belirtip yardım istediğinde bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak eve giren ekipler Tüzin'i yerde hareketsiz halde buldu. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tüzin, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tüzin'in kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayvansever Gamze Tüzin'in vefatı üzüntüye neden oldu. Tüzin'in evindeki 18 kedi ise Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Birimi ekiplerince bakım ve gözetim altına alınmak üzere belediye hayvan bakım evine götürüldü.