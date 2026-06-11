Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın öncülüğünde yürütülen “Adalarda Sakin Yaşam Çalışmaları” kapsamında “Adaların Sessiz Sakinleri” başlıklı resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Büyükada Taş Mektep’te kapılarını açan sergi, adaların doğal ve kültürel zenginliğini sanat üzerinden görünür kılıyor.

Serginin açılışında konuşan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Adalar’ın sadece doğal ve kültürel mirasıyla değil, sokaklarında, kıyılarında ve ormanlarında yaşayan tüm canlılarla anlam kazandığını belirtti. Akpolat, kediler, köpekler, kuşlar, kirpiler ve diğer canlıların adaların sessiz ancak vazgeçilmez sakinleri olduğunu ifade etti. Serginin adının da bu anlayıştan ilham aldığını dile getirdi.

Başkan Akpolat ayrıca Adalar’ın yakında kamuoyuna tanıtılacak “Sakin Şehir Yolculuğu” projesinin sadece daha temiz, sessiz ve düzenli bir çevre yaratmayı amaçlamadığını vurguladı. Proje kapsamında insanların, doğanın ve tüm canlıların uyum içinde yaşayabildiği bir kent kültürü oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Adalar Sakin Şehir Koordinatörü Necla Ağmal, sergi aracılığıyla sanatın toplumsal faydaya dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Ağmal, “Sakin şehir olmak, sahip olduğumuz değerleri korumak ve onlara özen göstermektedir."

Kınalıadalı sanatçı Hasip Özbudun, adaların zengin doğasından ve canlılarından ilham alarak eserlerini ürettiğini söyledi. Özbudun’un tabloları, adaların sessiz sakinlerini sanatın evrensel diliyle görünür hale getirerek doğa ile yaşam arasındaki güçlü bağı izleyicilere etkileyici biçimde aktarıyor. Eserlerde özellikle ada kedilerinin özgür ruhu, kuşların uçuşu ve kirpilerin gece hayatı gibi detaylar öne çıkıyor.

Sergiye Adalar Belediyesi’nin yanı sıra çeşitli çevre dernekleri ve özel sponsorlar da destek veriyor. Organizasyon kapsamında sergi kataloğu hazırlıkları tamamlandı. Katalogda yer alan eserlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 85 bin dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.