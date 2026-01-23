Kediler uyurken neden temas kurar? Bağın bilinmeyen işaretleri

Davranış uzmanlarına göre kediler, stresli anlarda da kendilerini güvende hissettikleri kişiye yönelir. Bu durum, bakım veren kişiyle kurulan bağın ne kadar derin olduğunu ortaya koyar.

SINIRLARINA SAYGI GÖSTEREN KİŞİLER ÖN PLANA ÇIKAR

Kediler fiziksel temas konusunda oldukça hassastır. İstemediği halde sevilmek ya da zorla kucağa alınmak, kedilerde güvensizlik yaratabilir. Sabırlı, mesafeye saygı duyan ve kedinin verdiği sinyalleri doğru okuyan kişiler, kediler için daha güvenilir kabul edilir.

Kuyruk hareketleri, kulakların duruşu ve genel beden dili doğru yorumlandığında ilişki güçlenir. Sakin bir ses tonu, yavaş ve öngörülebilir davranışlar kediler üzerinde olumlu etki bırakır. Ani hareketler ve yüksek sesler ise huzursuzluğa neden olabilir. Özellikle yetişkin kediler, güvenli ve sakin enerjiyi tercih eder.