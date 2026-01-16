Kediler kapalı kapılara neden tahammül edemiyor? Gerçek ortaya çıktı

Ayrıca hareketsizlik sırasında kaslarda biriken karbondioksit ve laktik asit gibi maddeler, gerinme sayesinde hızlanan kan ve lenf dolaşımıyla vücuttan daha kolay atılıyor. Uzmanlara göre bu refleks, kedileri ani hareketlere ve beklenmedik durumlara hazır tutuyor.

Kediler için yalnızca keyifli bir alışkanlık değil; bedeni uyandıran, zihni keskinleştiren ve hayatta kalma reflekslerini destekleyen doğal bir mekanizma olarak kabul ediliyor.