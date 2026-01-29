Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı’nda belediyeye ait kafede personel şefi olarak görev yapan Yakup Kuş, 6 ay önce bir kedinin ağzından kurtardığı tavşan yavrusuna “Tombiş” adını verdi.
Kediden kurtarılan yavru ‘Tombiş’ kafenin yıldızı oldu
Elazığ’da kafede çalışan Yakup Kuş, kedinin ağzından kurtardığı tavşan yavrusu Tombiş’i sahiplendi. Kafenin maskotu olan sevimli Tombiş, meyvelerle besleniyor, müşterilerin kucağından inmiyor ve sevgiyle büyüyor.
Kedi tarafından avlanmak üzereyken kurtarılan minik tavşan, Kuş’un gözü gibi baktığı ve meyve ile yeşilliklerle beslediği bir maskot haline geldi.
Kafede masalar arasında özgürce dolaşan Tombiş, müşterilerin büyük ilgisini çekiyor ve kucağa alınıp seviliyor.
“TOMBİŞ YENİ DOĞMUŞ, KÜÇÜCÜK BİR YAVRUYDU”
Yakup Kuş, 5 yıldır mesire alanındaki kafede çalıştığını ve 6 ay önce hayatına giren Tombiş’in çalışma ortamına sevimlilik kattığını ifade etti.
Tavşana gözü gibi baktığını anlatan Kuş, “Tombiş ile hikayem bundan 6 ay önce başladı. Tombiş yeni doğmuş, küçücük bir yavruydu. Onu mesire alanında kedinin ağzından kurtardım.” dedi.
Kedi tarafından hırpalandığı için birkaç gün kafede baktığı tavşanı, annesi ve diğer yavruların yanına bıraktığını ancak Tombiş’in arkasından kafeye geri döndüğünü belirten Kuş, ayrılmayan yavruyu sahiplendiğini söyledi ve şöyle devam etti:
“6 aydır Tombiş’e özenle bakıp büyümesini ve gelişmesini sağladım. Zamanla aramızda büyük bir sevgi bağı oluştu. Tombiş, kafeye gelen müşterilerimizle de büyük bir sevgi bağı kurdu. Her gören müşterimiz onu çok seviyor, kendisi de insanlara çok alıştı. Mesire alanında başka tavşanlar da var ama Tombiş burada bizlerle sevgi bağı kurduğu için dışarıya çıkmıyor, diğer tavşanların yanına gitmiyor. İnsanlarla olmayı tercih ediyor çünkü insanlardan zarar görmüyor. Sevgiyi görüyor. Tüm hayvanları sevelim, onları koruyalım.”
Tombiş’in sevimli tavırlarıyla kısa sürede kafenin maskotu olduğunu, pek çok müşterinin özellikle onu görmek için geldiğini anlatan Kuş, “Tombiş’i portakal, nar gibi meyve ve yeşilliklerle besliyoruz. Gelen müşterilerin kucağından inmiyor.” diye konuştu.
Müşterilerden Sena Yıldırım da eskiden arkadaşlarıyla sohbet için geldiği kafeye artık Tombiş’i görmek için de uğradığını belirterek, tavşanın masadan masaya dolaşıp herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi ve ekledi:
“Tombiş çok sevimli. Yakup ağabey iyi ki onu kurtarmış.”