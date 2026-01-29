Kediden kurtarılan yavru ‘Tombiş’ kafenin yıldızı oldu

Kedi tarafından hırpalandığı için birkaç gün kafede baktığı tavşanı, annesi ve diğer yavruların yanına bıraktığını ancak Tombiş’in arkasından kafeye geri döndüğünü belirten Kuş, ayrılmayan yavruyu sahiplendiğini söyledi ve şöyle devam etti:





“6 aydır Tombiş’e özenle bakıp büyümesini ve gelişmesini sağladım. Zamanla aramızda büyük bir sevgi bağı oluştu. Tombiş, kafeye gelen müşterilerimizle de büyük bir sevgi bağı kurdu. Her gören müşterimiz onu çok seviyor, kendisi de insanlara çok alıştı. Mesire alanında başka tavşanlar da var ama Tombiş burada bizlerle sevgi bağı kurduğu için dışarıya çıkmıyor, diğer tavşanların yanına gitmiyor. İnsanlarla olmayı tercih ediyor çünkü insanlardan zarar görmüyor. Sevgiyi görüyor. Tüm hayvanları sevelim, onları koruyalım.”

Tombiş’in sevimli tavırlarıyla kısa sürede kafenin maskotu olduğunu, pek çok müşterinin özellikle onu görmek için geldiğini anlatan Kuş, “Tombiş’i portakal, nar gibi meyve ve yeşilliklerle besliyoruz. Gelen müşterilerin kucağından inmiyor.” diye konuştu.

Müşterilerden Sena Yıldırım da eskiden arkadaşlarıyla sohbet için geldiği kafeye artık Tombiş’i görmek için de uğradığını belirterek, tavşanın masadan masaya dolaşıp herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi ve ekledi:

“Tombiş çok sevimli. Yakup ağabey iyi ki onu kurtarmış.”