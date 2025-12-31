Kedi ve köpekler için zorunlu hale getirilen mikroçip uygulamasında tanınan süre bugün sona eriyor. Altı ayını doldurmuş evcil hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara, yeni yıl itibarıyla para cezası uygulanacak.
Kedi ve köpeklerde mikroçip zorunluluğunda son gün: Yaptırmayana para cezası
Zorunlu mikroçip uygulamasında süre doluyor. Çipsiz kedi ve köpek sahipleri para cezası ve ulaşım yasağıyla karşı karşıya kalacak...
Mikroçip uygulamasıyla birlikte evcil hayvanların aşı bilgileri, sağlık geçmişi ve yapılan tedaviler dijital ortamda takip edilebiliyor. Aynı zamanda kaybolan ya da terk edilen hayvanların sahiplerine ulaşılması da bu sistem sayesinde mümkün oluyor.
Mevzuata göre, altıncı ayını doldurduğu halde mikroçip takılmayan kedi ve köpekler için sahiplerine idari para cezası kesilecek. Uygulama; veteriner klinikleri ile il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapılabiliyor. Mikroçip ve hayvan pasaportu (karne) dahil işlemin maliyeti ortalama 900 lira olarak belirtiliyor.
CEZANIN YANI SIRA SEYAHAT ENGELİ DE VAR
Mikroçipsiz hayvanlar yalnızca para cezası riskiyle değil, seyahat kısıtlamalarıyla da karşı karşıya kalacak. Kayıt altına alınmayan kedi ve köpeklerin uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmesi zorlaşacak, yurt dışına çıkışlarına ise izin verilmeyecek.
VETERİNERLERDEN SÜRE UZATIMI ÇAĞRISI
Uygulamada yaşanan yoğunluk ve teknik aksaklıklar nedeniyle veteriner hekimler ek süre talep ediyor. NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Orhan, mikroçip temininde yaşanan sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü ancak hayvan pasaportlarının tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. Orhan, mevcut yoğunluk nedeniyle tüm başvuruların son güne sığmasının mümkün olmadığını ifade etti.
Yetkililer, evcil hayvan sahiplerinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için bugün mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlatıyor.