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Kaynak: Haber Merkezi

Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü’nde meydana gelen olayda bir evin yakınında yaşanan olayda kedinin yılanı ağzına alması, peşinden koşması ve tekrar tekrar patisiyle hamle yapması dikkat çekti.

KEDİ FARE İLE OYNAR GİBİ YILANLA OYNADI

Köyde yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kedinin yerdeki yılanı önce patisiyle kontrol ettiği, ardından ağzına alarak kaldırdığı görüldü. Yılandan uzaklaşmak yerine peşinden giden kedi, zaman zaman yılanı kovalarken zaman zaman da yeniden üzerine hamle yaptı.

Kedinin yılanla mücadelesi dikkat çekerken, ilginç anlar kameraya saniye saniye yansıdı.