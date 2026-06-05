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Giresun’da bir dükkanın önünde duran ceviz çuvalı, sevimli bir sokak kedisinin azizliğine uğradı. Kedinin tırnaklarını törpülemek isterken devirdiği çuvaldan yola saçılan cevizleri, çevredekiler hep birlikte imece usulü topladı.

TIRNAKLARINI TÖRPÜLERKEN ÇUVALI DEVİRDİ

Olay, Giresun’un Yeniyol mevkisinde faaliyet gösteren "Yağızbey" isimli iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki dükkanın önünden geçen bir sokak kedisi, burada duran ceviz dolu çuvalı gözüne kestirdi. Çuvala tutunarak tırnaklarını törpülemeye başlayan kedi, ağırlığıyla birlikte çuvalın dengesini bozdu. Dengesi kaybolan çuvalın devrilmesiyle içindeki cevizler kaldırıma ve yola döküldü. Çuvalın gürültüyle düşmesinden ürken kedi ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞLAR YARDIM ÇIĞLIĞINA KOŞTU

Gürültüyü duyarak dükkandan dışarı çıkan iş yeri çalışanları, cevizlerin yola saçıldığını gördü. İlk anda duruma anlam veremeyen esnafın yardımına, o sırada yoldan geçen duyarlı vatandaşlar koştu. Kaldırım ve yola dağılan cevizler, el birliğiyle kısa sürede toplanarak yeniden çuvala konuldu. Olayın ardından merakla güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen iş yeri personeli, kazaya mahallenin müdavimi olan sokak kedisinin neden olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"BU KEZ TIRNAK TÖRPÜSÜ PAHALIYA PATLADI"

Yaşanan sıra dışı olayı aktaran iş yeri çalışanı Ahmet Emrehan Pir, şu ifadeleri kullandı:

""Mahallenin kedisi genelde çuvallarda tırnaklarını törpülüyordu; Bu kez çuvalı devirmiş"

Yaşananları anlatan işyeri çalışanı Ahmet Emrehan Pir, "İçeride müşterimizle ilgileniyorduk. Bir anda dışarıdan büyük bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda cevizlerin yere saçıldığını gördük. İlk başta panik olduk ama çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kameraları izlediğimizde ise çuvalı kedinin devirdiğini gördük. Mahallenin kedisi genelde çuvallarda tırnaklarını törpülüyordu. Bu kez çuvalı devirmiş."