Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmada düdüğü Çağdaş Altay çalacak.
Ligde 57 puanla 7. sırada bulunan Ankara temsilcisi, 46 puanla 15. basamakta yer alan Ümraniyespor karşısında sahaya çıkacak.
Geçtiğimiz hafta sahasında Manisa FK’yi 2-1 mağlup eden Keçiörengücü, play-off hattı için önemli bir avantaj elde etmişti.
Başkent ekibi, deplasmanda Ümraniyespor’u mağlup etmesi halinde kulüp tarihinde ilk kez play-off aşamasına yükselme başarısı gösterecek.