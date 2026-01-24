TFF 1. Lig’in 22. haftasında bugün saat 13.30’ta Keçiörengücü, Boluspor’u konuk etti. Ankara ekibi, ilk yarıda etkili bir oyun sergileyerek soyunma odasına 4-0’lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da birer gol attı ve Keçiörengücü, Boluspor'u 5-1 yenmeyi başardı.

Yalçın Koşukavak yönetimindeki Keçiörengücü’nün gollerini O. Ezeh (3 ve 39. dakikalar), Halil Can Ayan (10. dakika), O. Roshi (26. dakika) ve Ali Akman (82. dakika) kaydetti.

Boluspor’un tek golünü Doğan Can Davas 79. dakikada kaydetti. Maçın 39. dakikasında penaltı kazanan Boluspor, Doğan Can Davas’ın vuruşunda golü bulamadı.

Keçiörengücü, aldığı galibiyetle puanını 33'e çıkardı. Boluspor ise 32 puanda kaldı.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

Keçörengücü, ligde bir sonraki maçta Çorum FK ile karşı karşıya gelecek; Boluspor ise Sakaryaspor ile karşılaşacak.