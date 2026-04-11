Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde konser verdi. Şef Canan Kara Dökmetaş yönetiminde sahne alan koro, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KONSERDE BULUNMAK BİZLERE BÜYÜK BİR HUZUR VE MUTLULUK VERDİ"

Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, konsere katılan sanatseverlere Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın selamlarını ileterek şöyle konuştu: "Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan Keçiören’imizin değerli sanatseverlerine teşekkür ediyorum. Başta değerli koro şefimiz Canan hocamız olmak üzere koromuzun kıymetli üyelerine, orkestramızın değerli sanatçılarına ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir günün ardından böylesine güzel bir konserle burada bulunmak bizlere büyük bir huzur ve mutluluk verdi."

Konserin sonunda Mehmet Aygün, şef Canan Kara Dökmetaş’a çiçek takdim etti.