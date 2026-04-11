Aşağı Eğlence Mahallesi’nde, Kanuni Parkı içerisinde yer alan kafede gerçekleştirilen açılış programına Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, dernek başkan yardımcısı Metin Erdem, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek kafenin resmi açılışı yapıldı.

Başkan Mesut Özarslan, glütensiz yaşam alanları oluşturma konusunda ilk adımı attıklarını vurgularken, bu projenin ortaya çıkmasına vesile olan bir anısını da paylaştı. Özarslan, çölyak hastası bir annenin yaşadığı zorlukları dinledikten sonra bu konuda harekete geçtiklerini ifade etti.

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri kafeyi gezerek sunulan glütensiz ürünler hakkında bilgi aldı. Program, katılımcılara kafede hazırlanan glütensiz yiyeceklerin ikram edilmesiyle sona erdi.