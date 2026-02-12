CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye transferinin "rafa kaldırıldığı" açıklanmıştı. Son olarak ise Cumhur’da MHP tarafı kalmıştı. Özarslan şu aşamada kendi isteğiyle herhangi bir partiye geçmediğini belirterek, AKP ve MHP'ye meydan okudu. Özarslan, "Ben şu gün istesem, hem Milliyetçi Hareket Partisi’ne hem de AK Parti’ye geçerim" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifasına ilişkin sorularına verdiği yanıtları köşe yazısında paylaştı.

Öztürk’ün aktardığına göre Özarslan, istifasının gerekçesini "Genel Başkan bana küfretti" diyerek belirtti.

'BEN ŞU GÜN İSTEYİM MHP VE AKP'YE GEÇERİM'

Özarslan, olası parti değişikliği iddialarına ilişkin şu anda gündemde olmadığı belirtirken, “İzleyeceğim, bakacağım. Olursa daha iyi hizmet vermek amacıyla olabilir. Baktım ki o da olmuyor, hiç umurumda değil” dedi.

AKP kapısı kapanan Özarslan’a son umut ise MHP kalmıştı. Özarslan, AKP ve MHP'ye meydan okuyarak, "Ben şu gün isteyim, hem Milliyetçi Hareket Partisi’ne hem de AK Parti’ye geçerim. Neymiş; benim dosyam varmış, onu inceleyeceklermiş, uygun görülürsem öyle alınacakmışım” ifadelerini kullandı.

Meclis çoğunluğu vurgusu yapan Özarslan, "Benimle birlikte bağımsız 8 meclis üyesi var. Bana nefes aldırmazlarsa, sıkıntı yaparlarsa oturup bu matematiği de değerlendiririm. Sonuçta belediyedeki işler meclisten yönetiliyor” şeklinde konuştu.