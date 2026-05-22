Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı. İlçenin Sobran köyü Akbaba mevkisinde keçileri 2 gündür kayalık alanda mahsur kalan Sercan Özkan, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, ip yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışmayla keçileri bulundukları alandan aldı. Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

AFAD ekiplerine teşekkür eden Özkan, "Keçilerimi otlatırken 2'sinin kaybolduğunu fark ettim. İki gün aradıktan sonra keçilerimin Sobran köyü Akbaba mevkisinde kayalıklarda mahsur kaldığını gördüm. Keçilerin bulunduğu yerin sarp ve tehlikeli olmasından dolayı 112'yi arayarak yardım istedim. Ekipler, keçilerimi kurtararak bana teslim etti." dedi.