Hatay Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi’nde tırmandıkları dağda mahsur kalan 2 keçiyi fark eden sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnatçı keçiler, itfaiye ve AFAD’ın koordineli ve hızlı müdahalesiyle 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Güvenle kurtarılan inatçı keçiler sahibine teslim edildi.

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