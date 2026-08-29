Hatay Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi’nde tırmandıkları dağda mahsur kalan 2 keçiyi fark eden sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnatçı keçiler, itfaiye ve AFAD’ın koordineli ve hızlı müdahalesiyle 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Güvenle kurtarılan inatçı keçiler sahibine teslim edildi.
Keçiler dağ yamacında mahsur kaldı: 2 saat sonra kurtarıldılar
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Hatay Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi’nde tırmandıkları dağda mahsur kalan 2 keçiyi fark eden sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnatçı keçiler, itfaiye ve AFAD’ın koordineli ve hızlı müdahalesiyle 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Hatay’da tırmandıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 2 saat süren zorlu operasyonuyla kurtarıldı.
Hatay Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi’nde tırmandıkları dağda mahsur kalan 2 keçiyi fark eden sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnatçı keçiler, itfaiye ve AFAD’ın koordineli ve hızlı müdahalesiyle 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.