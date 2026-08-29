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Kaynak: İHA

Hatay Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi’nde tırmandıkları dağda mahsur kalan 2 keçiyi fark eden sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnatçı keçiler, itfaiye ve AFAD’ın koordineli ve hızlı müdahalesiyle 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Güvenle kurtarılan inatçı keçiler sahibine teslim edildi.