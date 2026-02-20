Nijerya’nın Kebbi eyaletine bağlı Arewa bölgesindeki 7 köye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33’e yükseldiği bildirildi. Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, yazılı açıklamasında saldırının Lakurawa terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Usman, daha önce 30 olarak açıklanan can kaybının 33’e çıktığını kaydetti.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Polisin askerlerle iş birliği içinde soruşturma başlattığını aktaran Usman, “Bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi ve sürdürülmesi amacıyla sürekli alan hakimiyeti devriyeleri devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Nijerya, uzun süredir silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor. Lakurawa ise ülke yönetimi tarafından Ocak 2025’te terör örgütü olarak ilan edilmişti.