Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Kebapçıların gizli tarifiyle evde acılı ayran yapımı

Kebapçıların gizli tarifiyle evde acılı ayran yapımı

Kebapçıların yanından ayırmadığı, içenlerin bir bardak daha istediği o gizli lezzet ortaya çıktı. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, tam kıvamında, bol köpüklü ve acılı orijinal kebapçı ayranının sırrı

Kaynak: Haber Merkezi
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Kebapçıların gizli tarifiyle evde acılı ayran yapımı - Resim: 1

Yemek kültürümüzün baş tacı kebapların yanına en çok yakışan eşlikçi şüphesiz buz gibi bir ayrandır. Ancak sıradan ayranları bir kenara bırakın; kebapçılarda içtiğiniz, o bardağından taşan köpüğüyle ve damakta bıraktığı hafif acı aromasıyla hayran kaldığınız ayranın sırrı çözüldü.

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Kebapçıların gizli tarifiyle evde acılı ayran yapımı - Resim: 2

Artık bu efsane lezzeti evinizde tam kıvamıyla hazırlamak çok kolay.

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Kebapçıların gizli tarifiyle evde acılı ayran yapımı - Resim: 3

İşte kebapçıların sır gibi sakladığı, ferahlatırken iştah açan bol köpüklü acılı ayran tarifi ve püf noktaları!

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Kebapçıların gizli tarifiyle evde acılı ayran yapımı - Resim: 4

Malzemeler: Kebapçı usulü için ne lazım?

5 yemek kaşığı süzme yoğurt (kıvamın sırrı burada)
3 yemek kaşığı normal ev yoğurdu (asitlik dengesi için)
1 su bardağı soğuk maden suyu (bol köpük için en önemli malzeme)
2.5 su bardağı soğuk su

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Kebapçıların gizli tarifiyle evde acılı ayran yapımı - Resim: 5

1 tatlı kaşığı acı biber turşusu suyu (kebapçıların gizli dokunuşu)
1 çay kaşığı ince kıyılmış taze nane veya çok az kuru nane (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı tuz (damak zevkine göre)

Buz küpleri

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Kebapçıların gizli tarifiyle evde acılı ayran yapımı - Resim: 6

KÖPÜK NASIL ELDE EDİLİR?

Yoğurtları Pürüzsüzleştirin: Süzme yoğurdu, normal yoğurdu ve tuzu derin bir karıştırma kabına (veya blender haznesine) alın. Pürüzsüz, ipeksi bir kıvam alana kadar tel çırpıcıyla iyice çırpın.
Gizli Aromayı Ekleyin: Tam bu aşamada acı biber turşusu suyunu yoğurda ilave edin ve karıştırmaya devam edin.
Suyu Yavaşça Yedirin: Soğuk suyu sicim gibi incecik akıtarak yoğurda yedirin. Hızlıca çırpmaya devam edin.

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Kebapçıların gizli tarifiyle evde acılı ayran yapımı - Resim: 7

KÖPÜK PATLAMASI

Ayranı servis etmeden hemen önce, buz gibi maden suyunu karışıma ekleyin. Maden suyu yoğurtla birleştiği an köpürmeye başlayacaktır. Bu aşamada blenderı yüksek devirde 1 dakika çalıştırmak köpüğü kalıcı ve yoğun yapar.

Servis: Büyük cam bardaklara birkaç küp buz atın. Ayranı yukarıdan aşağıya doğru süzerek bardaklara doldurun, üzerinde kalan yoğun köpüğü kaşıkla bardakların tepesine paylaştırın. İsteğe göre üzerine çok az nane serpiştirerek servis edin.

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