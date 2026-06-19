Kebapçıların gizli tarifiyle evde acılı ayran yapımı

Yemek kültürümüzün baş tacı kebapların yanına en çok yakışan eşlikçi şüphesiz buz gibi bir ayrandır. Ancak sıradan ayranları bir kenara bırakın; kebapçılarda içtiğiniz, o bardağından taşan köpüğüyle ve damakta bıraktığı hafif acı aromasıyla hayran kaldığınız ayranın sırrı çözüldü.