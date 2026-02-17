Yeniçağ Gazetesi
EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Kebapçılar Ramazan mesaisine başladı: Tescilli lezzet iftara hazır

Kebapçılar Ramazan mesaisine başladı: Tescilli lezzet iftara hazır

Ramazan ayına sayılı günler kala Adanalı kebapçılar Ramazan ayı için mesaiye başladı. 8-10 çeşit mezeyle servis edilen Adana kebaplar oruç turanlar için iftara hazır.

Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Kebapçılar Ramazan mesaisine başladı: Tescilli lezzet iftara hazır - Resim: 1

Adana'da restoranlarda oruç tutanlar için iftar telaşı başladı. Oruçlarını eşsiz bir lezzetle açmak için mekanların yolunu tutacak olan vatandaşları bekleyen işletmeciler, Ramazan ayının bereketini karşılamak için mesaiye hazır.

1 7
Kebapçılar Ramazan mesaisine başladı: Tescilli lezzet iftara hazır - Resim: 2

İftara hazırlanan kebap ustaları, Ramazan'da müşterilerin talebini karşılamak için çalışıyor. Kebabın yapılacağı kuzu eti sinirlerinden ayrılıyor ve "zırh" olarak tabir edilen bıçakla defalarca çekiliyor. Bu işlem, kebabın lezzetini artırıyor.

2 7
Kebapçılar Ramazan mesaisine başladı: Tescilli lezzet iftara hazır - Resim: 3

Etin zırhla çekilip tuz ve kırmızı biberle yoğrulmasının ardından şişlere geçirilen Adana kebabı, lokantalarda mangal ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Kebabın yanında ücretsiz olarak ikram edilen 8-10 çeşit meze, salata, ezme ve taze yeşilliklerle zenginleştirilen menüler, iftar saatlerinde oruç tutanların midesinde bayram havası estirecek.

3 7
Kebapçılar Ramazan mesaisine başladı: Tescilli lezzet iftara hazır - Resim: 4

Kebapçı Yaşar Aydın, her Ramazan ayında bereket olduğunu ifade ederek "Ramazan ayları o kadar bereketli oluyor ki dağıttıkların, verdiklerin gözüne hiç gelmiyor. İnsanlar her Ramazan olduğu gibi yine bu sene de kebaba doyacaklar. Kebaba rağbet olacak" dedi.

4 7
Kebapçılar Ramazan mesaisine başladı: Tescilli lezzet iftara hazır - Resim: 5

Aydın, adana kebabın iftarda ağır olmayacağını da belirterek "Çünkü Adana kebapın içinde doğal yağı var. O yağ insana ağır gelmez, hafif bile gelir. Adana kebabın yanında mercimek çorbası ve 8-10 çeşit salatasıyla hem gözü hem de mideyi doyurur" dedi.

5 7
Kebapçılar Ramazan mesaisine başladı: Tescilli lezzet iftara hazır - Resim: 6

Ramazan'da restoranlarda menü dayatması olduğunu söyleyen Yaşar Aydın, Ramazan için menü ve kafa karıştırıcı şeyler yapıldığını söyleyerek "Bizde menü falan yok. Ramazan'dan önce Adana kebap ne kadarsa Ramazan ayında da o şekilde olacak. Çorbalar da ikram olacak" diye konuştu.

6 7
Kebapçılar Ramazan mesaisine başladı: Tescilli lezzet iftara hazır - Resim: 7

Kebap yemeye gelen vatandaşlardan Cüneyt Altun, Adana kebabın iftarda ağır olmayacağını söyleyerek ölçülü bir şekilde tüketilirse hiçbir sorun olmayacağını düşündüğünü belirtti. Altun, 'oruç tutan herkesi iftarda kebap yemeye davet ediyorum' dedi.

7 7
Kaynak: AA / İHA
