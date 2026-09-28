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Kaynak: İHA

Keban Baraj Gölü’nde balıkçıların oltasına yaklaşık 81 kilogram ağırlığında dev bir Fırat turnası takıldı. Balıkçılar, oltaya gelen dev balığı kıyıya çekebilmek için uzun süre mücadele etti. Yaklaşık 45 dakika süren zorlu mücadelenin ardından dev Fırat turnası tekneye alınabildi. Ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çeken dev balık, balıkçıların kamerasına yansıdı.