Keban Baraj Gölü’nde balıkçıların oltasına yaklaşık 81 kilogram ağırlığında dev bir Fırat turnası takıldı. Balıkçılar, oltaya gelen dev balığı kıyıya çekebilmek için uzun süre mücadele etti. Yaklaşık 45 dakika süren zorlu mücadelenin ardından dev Fırat turnası tekneye alınabildi. Ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çeken dev balık, balıkçıların kamerasına yansıdı.
Keban’da oltaya takılan balık görenleri şaşırttı: Tam 81 kilo
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Elazığ’daki Keban Baraj Gölü’nde balıkçıların oltasına dev bir Fırat turnası takıldı. Yaklaşık 81 kilogram ağırlığındaki balık, 45 dakika süren zorlu mücadelenin ardından tekneye alınabildi. O anlar balıkçıların kamerasına yansıdı.
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