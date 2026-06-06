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Elazığ'ın Keban ilçesinde yer alan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES), yükselen su seviyesi nedeniyle 7 yıl aradan sonra açılan 6 tahliye kapağı kontrollü bir şekilde kapatıldı. Bölgede etkili olan kuvvetli yağışlar ve eriyen kar suları, baraj havzasına yüksek debili su girişine neden olmuştu.

Fırat Nehri üzerinde konumlanan, 9 Eylül 1974'te işletmeye açılan ve toplam 8 ünitesiyle 1330 megavat kurulu güce sahip olan Keban Barajı'nda, su kotunun maksimum sınıra yaklaşması üzerine harekete geçilmişti. Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, olası taşkın risklerini önlemek amacıyla 11 Mayıs'ta 6 tahliye kapağı açılarak su boşaltma işlemi başlatılmıştı.

DSİ ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar ve su seviyesinin güvenli sınırlara çekilmesinin ardından, tahliye işlemine son verildi. Barajdaki su yükünü hafifletmek adına günlerdir açık tutulan dev kapaklar, dün akşam saatleri itibarıyla tamamen kapatıldı.