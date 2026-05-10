DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle Keban Barajı’nda kontrollü su tahliyesi yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yağışlar ve kar erimeleri sonucu baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişi olduğu belirtildi.

Su akışının güvenli şekilde yönetilmesi amacıyla 11-12 Mayıs tarihlerinde kontrollü tahliye gerçekleştirileceği bildirildi.

Vatandaşlara, resmi duyuruların takip edilmesi ve baraj ile akarsu yataklarından uzak durulması çağrısı yapıldı. Ayrıca akarsu yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların ani su yükselmelerine karşı dikkatli olmaları istendi.