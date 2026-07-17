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Kaynak: İHA

Elazığ'da su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla önemli bir bilimsel çalışma yürütülüyor. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri, "Keban Baraj Gölü 3. ve 6. Bölgede Su Kalitesi Parametrelerinin Derinliğe Bağlı Değişiminin Aylık Olarak İzlenmesi" başlıklı proje doğrultusunda saha çalışmalarını tamamladı.

Yürütülen faaliyetler kapsamında, baraj gölünün üçüncü ve altıncı bölgelerinde önceden belirlenmiş istasyonlar ziyaret edildi. Uzman ekipler, bu noktalarda suyun farklı katmanlarına inerek derinliğe bağlı su numuneleri topladı. Elde edilen numuneler üzerinde su kalitesini belirleyen parametrelere yönelik fiziksel ve kimyasal ölçümler ile gözlemler yapıldı.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bu izleme çalışmaları, Keban Baraj Gölü'nün güncel ekolojik yapısının analiz edilmesinde kritik bir rol oynuyor. Araştırmadan elde edilecek aylık veriler, havzadaki su ürünleri yetiştiriciliğine rehberlik etmenin yanı sıra bölgedeki su kaynaklarının geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılması için bilimsel bir altlık oluşturacak.