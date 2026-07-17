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Kaynak: DHA

Elazığ'da serinlemek amacıyla Keban Baraj Gölü'ne giren 18 yaşındaki Arda İpek, yaşamını yitirdi. Saatler süren arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Muratbağı köyü yakınlarında bulunan Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda İpek, babası ve yanlarındaki bir kişiyle birlikte serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra üç kişi de suda çırpınmaya başladı.

Baba ile yanlarındaki kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Arda İpek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler ve arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Arda İpek'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.