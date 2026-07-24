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Kaynak: İHA

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri, "Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerindeki İstilacı Türlerin Dağılım Alanlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi" başlıklı proje kapsamında Keban Baraj Gölü'ndeki yaz dönemi saha araştırmalarına ara vermeden devam ediyor.

Farklı noktalarda eş zamanlı yürütülen saha taramaları sayesinde, istilacı balık türlerinin göl genelindeki yerleşimi ve nüfus yoğunluğu belirleniyor. Çalışmalardan temin edilen veriler bilimsel metotlarla incelenerek, söz konusu türlerin yerel ekosisteme olan etkileri saptanacak ve bölgedeki su altı yaşamının korunmasına zemin hazırlayacak.