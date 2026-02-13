John Wick evreni oyun dünyasına güçlü bir adım atıyor. State of Play etkinliğinde duyurulan yeni proje, serinin yıldızı Keanu Reeves’in hem yüzü hem de sesiyle karaktere yeniden hayat vereceğini doğruladı. Böylece oyuncular, John Wick’i doğrudan kontrol edebilecek.

Oyunun geliştirme sürecini Saber Interactive üstlenirken stüdyo, yapımın klasik bir nişancı oyunundan fazlası olacağını vurguluyor. Serinin imzası haline gelen “Gun-Fu” stili; yakın mesafe silahlı çatışmalar, dövüş sanatları ve akıcı koreografilerle oyun mekaniklerinin merkezinde yer alacak. Gelişmiş hareket yakalama teknolojisi sayesinde karakter animasyonları sinematik bir gerçekçilik sunacak.

Çevre etkileşimi de oyunun öne çıkan unsurlarından biri olacak. Oyuncular yalnızca silah kullanmakla kalmayacak, çevredeki objeleri de stratejik biçimde değerlendirebilecek. Bu sistem, filmlerdeki yaratıcı aksiyon sahnelerini interaktif hale getirecek.

Proje, Lionsgate ve serinin yönetmeni Chad Stahelski iş birliğiyle geliştiriliyor. John Wick zaman çizelgesinde geçen özgün bir hikâye sunacak yapım, PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S için hazırlanıyor.

Henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmasa da oyun, AAA kalitesindeki prodüksiyonu ve Keanu Reeves’in doğrudan katılımıyla 2026’nın en iddialı aksiyon projelerinden biri olmaya aday görünüyor.