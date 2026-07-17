Matrix ve John Wick serilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu paylaşımında, "İslam'la ilgili hiçbir sorunum yok" dedikten sonra, kafa kesme, taşlama, çocuk yaşta evlilik, kölelik, cinsel kölelik, takiyye, köle ticareti, tecavüz, cihat, burka, çocuk ve kadın istismarı,
Keanu Reeves’in İslam hakkında yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Hollywood’un ünlü oyuncusu Keanu Reeves’in sosyal medya hesabından İslam hakkında yaptığı paylaşım tartışma yarattı.Kaynak: Haber Merkezi
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hayvan istismarı, çok eşlilik, cinayet, şeriat, terörizm ve beyin yıkama gibi uygulamalara karşı olduğunu söylüyor. Keanu ardından ise, "Bu beni İslamofobik mi yapar?" diyerek soruyor.
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Söz konusu ifadeler, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilere neden olurken, paylaşımın gerçekten Keanu Reeves tarafından yapılıp yapılmadığı konusunda da soru işaretleri oluştu.
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Oyuncunun resmi sosyal medya hesaplarından bu iddiayı doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama yapıp yapmadığı ise merak konusu oldu.
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