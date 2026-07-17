Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Keanu Reeves’in İslam hakkında yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Keanu Reeves’in İslam hakkında yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Keanu Reeves’in sosyal medya hesabından İslam hakkında yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Keanu Reeves’in İslam hakkında yaptığı paylaşım tartışma yarattı - Resim: 1

Matrix ve John Wick serilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu paylaşımında, "İslam'la ilgili hiçbir sorunum yok" dedikten sonra, kafa kesme, taşlama, çocuk yaşta evlilik, kölelik, cinsel kölelik, takiyye, köle ticareti, tecavüz, cihat, burka, çocuk ve kadın istismarı,

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Keanu Reeves’in İslam hakkında yaptığı paylaşım tartışma yarattı - Resim: 2

hayvan istismarı, çok eşlilik, cinayet, şeriat, terörizm ve beyin yıkama gibi uygulamalara karşı olduğunu söylüyor. Keanu ardından ise, "Bu beni İslamofobik mi yapar?" diyerek soruyor.

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Keanu Reeves’in İslam hakkında yaptığı paylaşım tartışma yarattı - Resim: 3

Söz konusu ifadeler, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilere neden olurken, paylaşımın gerçekten Keanu Reeves tarafından yapılıp yapılmadığı konusunda da soru işaretleri oluştu.

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Keanu Reeves’in İslam hakkında yaptığı paylaşım tartışma yarattı - Resim: 4

Oyuncunun resmi sosyal medya hesaplarından bu iddiayı doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama yapıp yapmadığı ise merak konusu oldu.

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Keanu Reeves’in İslam hakkında yaptığı paylaşım tartışma yarattı - Resim: 5
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