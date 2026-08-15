Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu

Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu

İngiltere'de metal dedektörüyle arama yapan iki arkadaş, toprağın birkaç santimetre altında Tunç Çağı'na ait 3 altın bilezik buldu.

Kaynak: Diğer
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Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu - Resim: 1

3 bin yıllık bileziklerin piyasa değerinin yaklaşık 19 milyon lira olduğu belirtildi.

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Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu - Resim: 2

İngiltere’nin Carlisle kenti yakınlarında metal dedektörüyle arama yapan iki amatör defineci, Tunç Çağı dönemine ait üç adet altın bilezik (tork) keşfetti.

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Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu - Resim: 3

M.Ö. 1100 yılına tarihlenen ve toplam ağırlığı 517 gram olan bileziklerin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin dolar (19 milyon 147 bin
lira) olduğu tahmin ediliyor.

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Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu - Resim: 4

Toprağın birkaç santimetre altında iyi korunmuş halde bulunan eserler, incelenmek üzere British Museum’a teslim edildi.

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Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu - Resim: 5

İngiliz mevzuatına göre, yapılacak resmi incelemenin ardından buluntuların "hazine" statüsünde olup olmadığı belirlenecek.

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Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu - Resim: 6

YÜKSEK ORANDA NİKEL İÇERİYOR

Beş yıl süren bir araştırma kapsamında bilim insanları, günümüz Yunanistan bölgesinde bulunan ve yaklaşık 3.800 ile 3.000 yıl öncesine tarihlenen 100’den fazla arkeolojik eserin kimyasal bileşimini analiz etti.

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Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu - Resim: 7

Tahribatsız X-ışını floresan (XRF) yöntemiyle incelenen 91 demir nesneden (yüzük, bilezik ve bıçak) 13’ünün yüksek oranda nikel içerdiği Araştırma sonucunda söz konusu 13 eserin gök taşlarından elde edilen demir kullanılarak dövüldüğü tespit edildi.
belirlendi.

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Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu - Resim: 8

Araştırma sonucunda söz konusu 13 eserin gök taşlarından elde edilen demir kullanılarak dövüldüğü tespit edildi.

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