3 bin yıllık bileziklerin piyasa değerinin yaklaşık 19 milyon lira olduğu belirtildi.
Kazmayı vurduğu yerden servet fışkırdı: İki kafadar 19 milyonluk altın buldu
İngiltere'de metal dedektörüyle arama yapan iki arkadaş, toprağın birkaç santimetre altında Tunç Çağı'na ait 3 altın bilezik buldu.Kaynak: Diğer
İngiltere’nin Carlisle kenti yakınlarında metal dedektörüyle arama yapan iki amatör defineci, Tunç Çağı dönemine ait üç adet altın bilezik (tork) keşfetti.
M.Ö. 1100 yılına tarihlenen ve toplam ağırlığı 517 gram olan bileziklerin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin dolar (19 milyon 147 bin
lira) olduğu tahmin ediliyor.
Toprağın birkaç santimetre altında iyi korunmuş halde bulunan eserler, incelenmek üzere British Museum’a teslim edildi.
İngiliz mevzuatına göre, yapılacak resmi incelemenin ardından buluntuların "hazine" statüsünde olup olmadığı belirlenecek.
YÜKSEK ORANDA NİKEL İÇERİYOR
Beş yıl süren bir araştırma kapsamında bilim insanları, günümüz Yunanistan bölgesinde bulunan ve yaklaşık 3.800 ile 3.000 yıl öncesine tarihlenen 100’den fazla arkeolojik eserin kimyasal bileşimini analiz etti.
Tahribatsız X-ışını floresan (XRF) yöntemiyle incelenen 91 demir nesneden (yüzük, bilezik ve bıçak) 13’ünün yüksek oranda nikel içerdiği Araştırma sonucunda söz konusu 13 eserin gök taşlarından elde edilen demir kullanılarak dövüldüğü tespit edildi.
belirlendi.
Araştırma sonucunda söz konusu 13 eserin gök taşlarından elde edilen demir kullanılarak dövüldüğü tespit edildi.