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Süper Lig’de yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray’ın kadro planlamasında yer vermediği iki oyuncuyu gündemine aldı.

NELSSON İÇİN YENİDEN GİRİŞİM

Sabah'ta yer alan habere göre, Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz sezon da gündemine gelen Danimarkalı stoper Victor Nelsson için bir kez daha harekete geçti. Oyuncuyu ikna etmeye hazırlanan Samsunspor’un, transfer için Galatasaray ile temas kuracağı öğrenildi. Nelsson’un geçen sezon Verona’da kiralık olarak forma giydiği ve İtalyan ekibinin küme düştüğü hatırlatılıyor.

GALATASARAY’DA AYRILIK İHTİMALİ

Galatasaray’ın, yabancı oyuncu sınırı ve kadro planlaması nedeniyle Nelsson’u yeni sezonda değerlendirmeyi düşünmediği ifade ediliyor. Bu nedenle Danimarkalı savunmacının satış veya kiralama yoluyla takımdan ayrılmasına sıcak bakıldığı belirtiliyor.

AHMED KUTUCU DA GÜNDEMDE

Samsunspor’un radarındaki bir diğer isim ise Ahmed Kutucu oldu. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen ancak takımda kalan genç oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir kulübe gitmeye sıcak baktığı öne sürülüyor. Karadeniz ekibinin, transferde kiralama formülü üzerinde durduğu kaydediliyor.

KAZIMCAN KARATAŞ’A DA İLGİ

Samsunspor’un daha önce Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı da listesine aldığı biliniyor. 23 yaşındaki futbolcuyu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Başakşehir’in de istediği ifade ediliyor.